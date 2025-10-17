Відбулося засідання комісії Тернопільської обласної ради

Сьогодні, 17 жовтня, під головуванням депутата обласної ради Михайла Тимошика відбулося чергове засідання комісії Тернопільської обласної ради для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку по вул. Б. Лепкого, 5 у м. Тернополі.

Депутати розглянули звернення мешканців гуртожитку, ознайомилися з поданими документами та особисто заслухали кожного заявника.

Комісія рекомендувала управлінню з питань майна та природніх ресурсів Тернопільської обласної ради підготувати наступні проєкти:

– проєкт розпорядження голови Тернопільської обласної ради щодо передачі у власність однієї з квартир та подати його в установленому порядку на підпис голові обласної ради;

– проєкт рішення Тернопільської обласної ради щодо передачі у власність квартири та подати його в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради.

Також депутати рекомендували голові комісії Михайлу Тимошику видати лист – направлення до КП «Міське бюро технічної інвентаризації» для здійснення розрахунку площі та виготовлення технічного паспорта на житлове приміщення.

Про дату та час проведення наступних засідань комісії для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку по вул. Б. Лепкого, 5 у м. Тернополі буде повідомлено на офіційному сайті Тернопільської обласної ради у розділі «Анонси подій».