Міський голова Тернополя Сергій Надал провів прийом громадян

24 липня у приміщенні Тернопільської міської ради відбувся черговий особистий прийом громадян міським головою Сергієм Надалом.

Зокрема, під час прийому мешканці Тернопільської громади отримали відповіді та роз’яснення на свої звернення. Серед питань, з якими зверталися громадяни: надання матеріальної допомоги на лікування, проблема з паркуванням транспорту, облаштування пандусу для ветерана війни, житлово-побутових питань тощо.

За результатами обговорень, порушені питання міський голова взяв на особистий контроль, а керівники структурних підрозділів отримали відповідні доручення.

До слова, громадяни можуть записатись на особистий прийом до міського голови або заступників за телефоном 0 067 447 2960, 067 447 35 99 або звернувшись за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (І поверх, відділ звернень).