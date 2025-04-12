46-річний уродженець Бережан став послом України у Фінляндії

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

“Призначити Видойника Михайла Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці”, – йдеться в указі Президента.

Додамо, що 46-річний Михайло Видойник народився у місті Бережани, що на Тернопільщині.

У 2000 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин, перекладача.

З 25 червня 2018 до 27 жовтня 2023 року — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Королівстві Данія.