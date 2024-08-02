Слідчі поліції Тернопільщини встановлюють обставини п’ятьох ДТП, в яких травмувалися люди

П’ять дорожньо-транспортних пригод у перший день серпня на дорогах Тернополя та області зареєстрували працівники поліції. У результаті – до лікарні звернулося за меддопомогою 7 людей.

Аварія з потерпілими трапилася о 10:30 в селі Дарахів Микулинецької громади. На дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль водійка автомобіля Renault Scenic на повороті не впоралася з керуванням та врізалася у господарське приміщення.

Жінку з переломами госпіталізували до лікарні.

У Тернополі на Микулинецькій о 18:00 не розминулося два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водійка автомобіля Skoda Yeti, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, порушила ПДР і допустила зіткнення із Daewoo Lanos. У результаті удару меддопомогу, але без госпіталізації медики надавали двом кермувальникам.

Чергова аварія трапилася в обласному центрі на вулиці Корольова. Водій мотоцикла Honda CBR600 не впорався з керуванням та перекинувся. З травмами до лікарні доправили і водія, і його пасажирку.

Під колеса автомобіля потрапило двоє 13-річних хлопців. Повідомлення про аварію надійшло на спецлінію “102″ від місцевих жителів. У ході перевірки з’ясувалося, що на вулиці Лесі України близько 21:30 водій автомобіля Volkswagen Passat збив неповнолітніх. Потерпілі переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Хлопцям надали медичну допомогу, але не госпіталізовували.

Не впорався з керуванням і як наслідок – злетів в кювет біля річки “Нічлава” водій автомобіля Mercedes. Аварія трапилася о 22:00 в Копичинцях. На місце події виїжджали працівники поліції та бригада екстреної меддопомоги. Кермувальник з місця пригоди втік. На момент ДТП в салоні було двоє пасажирів. Вони отримали тілесні ушкодження. Проте один із чоловіків до лікарні їхати відмовився, а іншого з переломами госпіталізували.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП з’ясовують слідчі поліції.