Слідчі поліції встановлюють обставини двох автопригод, які трапилися на Тернопільщині

28 липня на дорогах Тернопільщини поліцейські зареєстрували дві аварії за участю мотоциклістів.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася о 7:50 в селі Буцнів Тернопільського району. З численними тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги привезла тернополянина 1989 року народження.

Чоловік, керуючи мотоциклом Shineray Intruder, не впорався з керуванням та перекинувся. Його госпіталізували до медзакладу, а транспорт вилучили на арештмайданчик.

Ще одну автопригоду зареєстрували слідчі поліції того ж дня у селі Годів Зборівської територіальної громади.

Аварія трапилася о 17:24. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 48-річний водій мотоцикла «Mustang» не дотримався безпечної дистанції й, здійснюючи обгін на рівнозначному перехресті, допустив зіткнення з автомобілем «Opel Combo».

У результаті удару мотоцикліста з травмами доправили до лікарні.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Поліцейські нагадують, що водії мопедів, мотоциклів та скутерів є повноцінними учасниками дорожнього руху. Тому їм також варто пам’ятати та дотримуватися правил дорожнього руху.