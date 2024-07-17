За шість місяців на дорогах Тернополя та області загинуло 30 людей: поліцейські краю закликають усіх дотримуватися правил дорожнього руху

1287 дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернопільської області за січень-червень цього року. 241 аварія з потерпілими, в яких загинуло 30 людей, а 301 особа отримала травми.

За словами працівників поліції, найпоширеніші дорожньо-транспортні пригоди – зіткнення, наїзд на перешкоду чи на припаркований транспортний засіб. А от найчастіше гинуть люди під колесами автівок, при зіткненнях та перекиданнях автомобілів.

Порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання та виїзд на смугу зустрічного руху, а також перехід дороги у невстановленому місці – основні правила, якими нехтують як водії, так і пішоходи. Ще одна причина автопригод – погані дороги та недостатнє освітлення проїжджої частини.

69 аварій трапилося через їзду в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. За шість місяців правоохоронці оформили 458 адмінпротоколів відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративну відповідальність.

Водії повинні пам’ятати, що керування автомобілем у стані сп’яніння наражає на небезпеку не лише його, але й інших учасників дорожнього руху. Тому виявлення нетверезих водіїв – один із пріоритетних напрямків роботи поліції Тернопільщини.

Не рідко внаслідок ДТП травмуються та гинуть діти, а основна причина дитячого дорожньо-транспортного травматизму – недотримання Правил дорожнього руху та вимог безпечної поведінки на дорозі.

Шановні дорослі! Будьте прикладом для дитини в поведінці на дорозі, в якості як пішохода, так і водія. Навчайте дитину, що саме від її поведінки залежить її життя та життя інших учасників дорожнього руху. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху. А найголовніше – бережіть своє життя та життя дітей.