Водій та пасажирка в реанімації в результаті ДТП: на місці події працює поліція

Дві автопригоди з потерпілими 12 липня вранці трапилося на дорогах Тернополя та області. Причину аварій встановлюють правоохоронці.

Про аварію в обласному центрі на вулиці Злуки на спецлінію “102″ повідомила очевидець події. Жінка заявила, що автомобіль врізався у бетонний стовп. При виїзді слідчо-оперативної групи поліції стало відомо, що близько 10:25 водій автомобіля Nissan Qashqai не впорався з керуванням, виїхав за межі автодороги та врізався в електричну опору.

Його та пасажирку ще до приїзду бригади екстреної меддопомоги з металевої пастки дістали перехожі. Їх обох госпіталізували до реанімаційного відділення. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Легкі тілесні ушкодження в результаті аварії отримали двоє пасажирів та водій автомобіля Volkswagen Т4. Автопригода трапилася в селищі Краснолука Лановецької громади. За попередньою інформацією, водій, керуючи мікроавтобусом, злетів з дороги в кювет.

У кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.