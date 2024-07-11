П’ятеро травмованих, один загиблий: причини чотирьох ДТП, які трапилися за добу на Тернопільщині, встановлюють поліцейські

Три кримінальних провадження відповідно до частини 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України розслідують працівники поліції Тернопільщини. 10 липня на дорогах Тернопільщини слідчі зареєстрували автопригоди із загиблими та травмованими.

Шість транспортних засобів не розминулося на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, неподалік села Кам’янки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Man tgx із напівпричепом врізався в Kia sportage, який зупинився попереду. У результаті удару, позашляховик викинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з Citroen CJ-40.

Проте й після удару сідловий тягач MAN не зміг загальмувати й допустив зіткнення ще й з автобусом Van hool acron та автівками IVECO 70C18 й Renault duster. У результаті автотрощі до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапило четверо людей.

Збив людину та втік з місця автопригоди водій автомобіля ЗАЗ Таврія. Аварія трапилася близько 22:30-22:45 при виїзді з села Нижчі Люб’янки, поблизу місцевого закладу громадського харчування. За словами очевидців, 57-річний пішохід знаходився на проїжджій частині дороги, коли потрапив під колеса авто. Вулиця не освітлювалася. Працівники поліції встановлюють особу та місцеперебування водія-втікача. Якщо ви бачили дану автопригоду або проїжджали повз місце аварії у даний проміжок часу та мали увімкнений відеореєстратор, телефонуйте на спецлінію “102″ або на номер чергової частини Збаразького відділення поліції: (068)346 73 46. Анонімність гарантується.

Ще одна смертельна автопригода трапилася о 23:30 на дорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече. Водій автомобіля Renault Duster допустив зіткнення з попутним автомобілем Fiat Ducato, який на буксирі транспортував автомобіль Citroen Jumper. У результаті удару 53-річний кермувальник Renault від отриманих трав загинув на місці події.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.