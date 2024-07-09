Поліцейські Тернопільщини встановлюють причини смертельної автопригоди

Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду на спецлінію “102″ повідомив водій автомобіля Volkswagen Bora. Він заявив, що на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Тустоголови Зборівської територіальної громади, збив чоловіка. Аварія трапилася близько 2 ночі 8 липня.

На місце події виїжджали працівники поліції та швидка. Лікарі констатували смерть чоловіка. Потерпілий – житель Зборова 1981 року народження.

За словами кермувальника, пішохід лежав на проїжджій частині дороги і він його побачив занадто пізно.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.