468×60
468×60

Причини двох автопригод, в яких травмувалися діти, встановлюють слідчі поліції Тернополя

Категорія: ДТП

Двоє дітей потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Травми неповнолітні отримали в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах області впродовж доби 4 липня.

Про автопригоду з травмованими надійшла інформація до Тернопільського відділення поліції №1 близько 6:30. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, а саме в селі Острів, вдій автомобіля Iveco Eurocargo, здійснюючи маневр повороту, допустив зіткнення із Renault Trafic. У результаті удару травми отримала 15-річна пасажирка – донька водія. Її госпіталізували до медзакладу.

Після автопригоди потрапив до лікарні й дворічний хлопчик. Його у дворі будинку о 19:10 збив автомобіль Opel Zafira. За попередньою інформацією, дитина з самокатом стояла в межах проїжджої частини дороги.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактами триває розслідування відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *