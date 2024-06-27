Поліцейські Тернополя з’ясовують причини автопригод, в яких травмувалися люди

Двоє людей з тілесними ушкодженнями звернулися до лікарні в результаті автопригод, які трапилися на дорогах Тернополя 26 червня.

З травмами та скаргою на біль звернувся до лікарів близько опівдня 20-річний житель села Петриків. Хлопець розповів, що ушкодження отримав, коли їхав на велосипеді.

У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілого, який проїжджав повз Nissan Leaf на вулиці Руській, травмував пасажир авто. Останній відкрив ліві задні двері іномарки, аби вийти, і зачепив ними велосипедиста.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Порушення правил дорожнього руху – одна з причин того, що на одній із центральних доріг обласного центру не розминулося три автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Аварія трапилася близько 15:40 на вулиці Князя Острозького. За попередньою інформацією, водійка Hyundai Sonata допустила зіткнення з автомобілем Volkswagen Fox. Після цього Volkswagen за інерцією відкинуло на ще одну автівку – Toyota Camry.

До лікарні з тілесними ушкодженнями звернулася кермувальниця з Volkswagen Fox. Жінці надали меддопомогу, але не госпіталізовували.

Триває розслідування за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України.

Працівники поліції просять усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, не нехтувати правилами дорожнього руху й не забувати про заходи безпеки!