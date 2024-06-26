На Тернопільщині в кюветі опинилася вантажівка

На автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська, поблизу Зборова, вантажний автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Про автопригоду 25 червня о 20:50 на спецлінію “102″ повідомив очевидець події.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група поліції, бригада екстреної медичної допомоги та рятувальники. Останні деблокували людей, які знаходилися в салоні.

У ході перевірки з’ясувалося, що водій вантажівки Mersedes Benz Actros з напівпричепом, заповненим дизпаливом, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, злетів у кювет і після цього перекинувся.

Водія з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до реанімаційного відділення. Травми отримала й пасажирка транспортного засобу, але вона від госпіталізації відмовилася. Працівники служби надзвичайних ситуацій зупинили витік дизпалива з пошкодженого бака автомобіля.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварії встановлюють працівники поліції. Триває перевірка.