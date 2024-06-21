Поліцейські Тернопільщини з’ясовують причини двох автопригод, в яких постраждали люди

У результаті двох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області 20 червня, молода жінка у важкому стані потрапила до лікарні, а 57-річний чоловік через кілька годин після аварії помер. Обох кермувальників, причетних до автопригод, слідчі поліції затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

1,58% проміле алкоголю в крові виявили у водія автомобіля Volvo S80. Чоловік, сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, спровокував аварію та здійснив наїзд на пішохода.

ДТП трапилася в селі Підгородне близько 14:00. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 23-річну перехожу. Потерпілу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Про смерть чоловіка 1972 року народження на спецлінію поліції повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.У ході перевірки стало відомо, що чоловік за кілька годин до смерті потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Загиблий перебував в салоні авто Daewoo Nexia, яким керував його син. Рухаючись польовою дорогою, родич не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Ні поліцію, ні швидку вони не викликали.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили місцеперебування кермувальника. Його правоохоронці затримали за підзрою у тому, що керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

За двома фактами слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили провадження відповідно до статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.