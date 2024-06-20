Під колеса транспорту потрапило двоє пішоходів: поліцейські Тернополя встановлюють причини ДТП

Дві дорожньо-транспортних пригоди, в яких постраждали пішоходи, трапилися на дорогах обласного центру 19 червня. В обох випадках люди перетинали проїжджу частину дороги по пішохідних переходах, але з порушенням правил.

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 56-річну жительку Кременеччини. Жінка близько 9:00 потрапила під колеса маршрутного автобуса.

При виїзді слідчо-оперативної групи Тернопільського райуправління поліції з’ясувалося, що потерпіла переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Він був тверезий.

Порушив правила та потрапив до реанімаційного відділення й 16-річний тернополянин. Хлопця на нерегульованому пішохідному переході збив автомобіль Volkswagen Т4. За попередньою інформацією, неповнолітній перетинав проїзну частину дороги на велосипеді.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що недотримання правил дорожнього руху – одна з причин травмування та гибелі людей.

Пам’ятайте, що «Пішохідний перехід» і зебра не завжди гарантують, що авто вчасно зупиниться. Причин цього може бути безліч, тому не можна виходити на дорогу зненацька, навіть на пішохідному переході.

Велосипедист, перетинаючи дорогу, повинен спішитись та перейти її як пішохід. Це саме стосується любителів скейтів чи самокатів.

Якщо загорівся червоний колір світлофора – це означає, що пішоходу необхідно чекати. Суворо заборонено переходити дорогу навіть тоді, коли машин немає. Автомобіль може виїхати будь-якої секунди.

Бережіть себе, будьте уважні на дорозі та дотримуйтесь правил!