На Тернопільщині у двох аваріях постраждали люди: слідчі поліції встановлюють причини автопригод

Легкі тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди отримали водії двох автівок, а в Бучачі чоловік упав з велосипеда і отримав травми несумісні з життям.



Аварія трапилася у Збаражі 18 червня близько 17:55. За попередньою інформацією, водій автомобіля Dodge Journey, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. У результаті удару Volkswagen відкинуло на узбіччя, де він врізався у припаркований транспортний засіб Opel Insignia. Травми отримали кермувальники автівок, але від госпіталізації чоловіки відмовилися.

За даним фактом на водія Dodge Journey працівники поліції склали протокол відповідно до статті 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення чинних на транспорті правил, що спричинило загибель людей згідно зі статтею 291 Кримінального кодексу України розслідують працівники Бучацького відділення поліції. На спецлінію “102″ надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що близько 19:15 в Бучачі з велосипеда впав чоловік і не подає ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Потерпілий – житель Бучача 1958 року народження. За попередньою інформацією, він, рухаючись на велосипеді, не впорався з керуванням, впав, вдарившись головою об асфальтобетонне покриття. Травми виявилися несумісними із життям.

За даним фактом триває розслідування.

Працівники поліції нагадують усім водіям двоколісних транспортних засобів бути уважними на дорогах та завжди перевіряти справність гальм й звукового сигналу, а також не забувати про засоби особистого захисту.

Щоб забезпечити максимальну безпеку на дорозі, водій та пасажири мотоциклів, мопедів та моторолерів повинні не тільки дотримуватися правил керування цим транспортним засобом, але використовувати механічне захисне спорядження, а особливо спеціальні шоломи. Недотримання цієї вимоги карається штрафами.