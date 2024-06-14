Поліцейські Тернопільщини розшукують водія, який залишив місце ДТП

Важкі тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди отримала двадцятирічна жителька села Струсів. Її збив водій невідомого автомобіля та втік. Його розшукують правоохоронці.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, ДТП трапилася 13 червня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, на об’їзній дорозі в напрямку Теребовлі близько 22:30.

Дорога не освітлювалася, на жінці не було світловідбивних елементів і як наслідок – її збив водій невстановленого авто. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють особу втікача та звертаються до водіїв, які проїжджали даним відрізком дороги о 22:20-22:30 і, можливо, бачили аварію чи зафіксували її на відеореєстратор, зателефонувати на спецлінію “102″ або за номером +38(068)502 10 54. Анонімність гарантується.

Ще одну автопригоду зареєстрували слідчі поліції того ж вечора в селі Яструбове Купчинецької територіальної громади. Про травмованих чоловіків поліцейських повідомили місцеві жителі. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу. У результаті удару водія та пасажира з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

14 червня о 5 ранку в Чорткові на кільцевій розв’язці об’їзної дороги водій рейсового автобуса «Van Hool 9.27» сполученням «Албене (Болгарія) – Тернопіль», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

На момент автопригоди в салоні автобуса було 85 осіб серед яких – 55 дітей. Пасажири не постраждали. На місці аварії працювали працівники патрульної полії та рятувальники ДСНС.

На водія автобуса склали адмінпротокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.