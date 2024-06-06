Поліцейські Тернопільщини встановлюють причини аварії, у якій травмувалася дитина

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 13-ти річна дівчина потрапила до лікарні із забоями та різного ступеня травмами.

Аварія трапилася 5 червня близько 16:20 на трасі Тернопіль — Збараж — Ланівці.

Правоохоронці, які працювали на місці події з’ясували, що водійка автомобіля «Volkswagen», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустила авто «Skoda» та в’їхала в нього.

У результаті удару Skoda вилетіла на смугу зустрічного руху й зіткнулася з вантажівкою «Renault». Відтак дитина, яка була пасажиром автомобіля «Skoda», отримала травми. 13-річну дівчину медики «швидкої» госпіталізували до лікарні.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває перевірка.