Поліцейські Тернополя з’ясовують обставини ДТП, у якій постраждала жінка

43-річну тернополянку з переломом та забоями лікарі «швидкої» госпіталізували до медичного закладу. Причину травмування жінки встановлюють працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

У вівторок, 4 червня, на спецлінію «102» близько 12:40 надійшло анонімне повідомлення про те, що на вулиці Київська трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції Тернополя.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що на нерегульованому пішохідному переході під колеса автомобіля «Honda Jazz» потрапила жінка. Медики доставили потеплілу до лікарні. За попередніми даними в неї перелом та забої тіла.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини, триває перевірка. У водійки транспортного засобу відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Працівники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути уважними та не нехтувати Правилами дорожнього руху.

Водії, не поспішайте, не намагайтеся «проскочити» на жовтий сигнал світлофора, не сідайте за кермо напідпитку та обов’язково використовуйте паски безпеки й дитячі автокрісла.

Пішоходи, переходьте дорогу тільки у встановлених для цього місцях, переконавшись у відсутності транспорту. Не використовуйте мобільний телефон чи навушники, коли переходите дорогу.

Не забувайте, що життя – це найвища цінність!