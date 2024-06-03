У аварії на Тернопільщині травмувався неповнолітній: причини ДТП з’ясовують поліцейські

Не впорався з керуванням та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду п’ятнадцятирічний житель Золотопотіцької територіальної громади. Хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу.

Аварія трапилася 2 червня близько 20:13 між селами Космирин та Стінка Чортківського району. За попередніми даними, потерпілий, керуючи мопедом, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево.

Юнака з травмами різного ступеня тяжкості бригада швидкої доправила до лікарні. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини автопригоди. Триває перевірка.