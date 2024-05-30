Поліцейські Тернопільщини встановлюють причину аварії, в якій постраждав неповнолітній

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 травня близько 18:00 в селі Пробіжна Чортківського району.

На місці події працювали слідчі поліції Тернопільщини. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Citroen Berlingo» допустив зіткнення зі скутером «Honda».

Лікарі «швидкої» госпіталізували 15-річного скутериста, який отримав тілесні ушкодження, до медичного закладу. Після надання необхідної допомоги його відпустили додому.

Наразі тримає перевірка всіх учасників автопригоди на стан алкогольного сп’яніння. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.