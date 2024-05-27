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У трьох аваріях на Тернопільщині травмувалося п’ятеро людей: причини автопригод з’ясовують слідчі поліції

Категорія: ДТП

Серед потерпілих – двоє дітей. За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження.

Про перекинутий автомобіль у кюветі надійшло повідомлення до поліцейських Чортківського райвідділу поліції 25 травня близько 16:40. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Аварія трапилася на трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», при виїзді з міста Чортків.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Citroen Berlingo не впоралася з керуванням та злетіла в кювет. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

У церебральній комі та з травмами 26 травня потрапив до лікарні водій автомобіля ВАЗ-2109. Травми отримала й 17-річна пасажирка.  Потерпілі потрапили у ДТП в селі Савчиці Кременецького району. На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Volvo.

Чергове повідомлення про аварію  в селі Смиківці надійшло на спецлінію 102 у неділю ввечері. Слідчі, які працювали на місці з’ясували, що водій автомобіля Mitsubishi 1200 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. У результаті удару до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала кермувальницю ЗАЗу та її п’ятирічну сестру.

Отримав тілесні ушкодження і водій Mitsubishi, який, як з’ясувалося, сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння. У всіх учасників автопригод медики взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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