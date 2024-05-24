Обставини двох автопригод встановлюють слідчі поліції Тернопільщини

Внаслідок ДТП 23 травня травмувалось троє осіб, серед яких двоє неповнолітніх дівчат.

Про автопригоду з потерпілими надійшло повідомлення на спецлінію 102 від мешканки обласного центру близько 12:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та медики.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля SKODA, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив бензовоз VOLVO FH 460 та допустив зіткнення із ним.

Керманича легкового автомобіля з травмами госпіталізували. У обох учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Про двох дітей, які травмувалися, катаючись на самокаті, слідчих Тернопільського райуправління поліції повідомили лікарі бригади швидкої допомоги.

За попередніми даними, дівчата, 15 та 16 років, близько 23:00 їхали на самокаті однією із вулиць обласного центру. Водійка ролера не впоралася із керуванням і в’їхала в стовп. Діти отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Дівчат доправили до медзакладу.

По обох автопригодах тривають перевірки.