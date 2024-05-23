Причини ДТП, в якій водій авто збив велосипедиста, встановлюють слідчі Тернополя

З тілесними ушкодженнями та переломом до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 23-річного жителя села Ігровиця. Травми хлопець отримав у дорожньо-транспортній пригоді.

Аварія трапилася 22 травня о 19:00 в Тернополі на вулиці 15 Квітня. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi Lancer, виїжджаючи із двору будинку, збив велосипедиста, який в цей момент з тротуару з’їхав на проїзну частину дороги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. В учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває перевірка.