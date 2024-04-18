У Тернополі в пасажирському транспорті травмувалася жінка

Екстрене гальмування стало причиною травмування жінки – одна з версій дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, яку розглядають слідчі Тернополя.

17 квітня близько 13:45 в автобусі марки “МАЗ-206″, який курсував за маршрутом «вул.Л. Українки – ТРЦ «Подоляни» тілесні ушкодження отримала місцева жінка.

За попередньою інформацією, 73-річна тернополянка сиділа в автобусі й коли транспорт загальмував, не втрималася та впала з крісла.

До неї одразу викликали бригаду швидкої. Пенсіонерку госпіталізували. Водія освідчили. Він був тверезий. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.

Ще одну автопригоду з потерпілими зареєстрували працівники поліції в селі Колодіївка. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля BMW X5, рухаючись дорогою Тернопіль – Скалат – Жванець, не впорався з керуванням, допустив з’їзд з проїжджої частини, а після цього злетів у кювет та перекинувся.

У результаті аварії з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували пасажирку 1987 року народження. Водія направили на медичний огляд, аби перевірити на стан алкогольного сп’яніння.

Триває слідство.