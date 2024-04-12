У Тернополі велосипедист збив дитину

Дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса велосипедиста. Аварія трапилася у Тернополі 11 квітня близько 13:00.

За попередньою інформацією, 24-річний кермувальник двоколісного транспортного засобу рухався проїзною частиною через дамбу. Велосипедист не встиг загальмувати й збив малолітнього, який вибіг на дорогу.

Дитину госпіталізували до лікарні. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Триває слідство.