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У Тернополі велосипедист збив дитину

Категорія: ДТП

velodtp-720x533Дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса велосипедиста. Аварія трапилася у Тернополі 11 квітня близько 13:00.

За попередньою інформацією, 24-річний кермувальник двоколісного транспортного засобу рухався проїзною частиною через дамбу. Велосипедист не встиг загальмувати й збив малолітнього, який вибіг на дорогу.

Дитину госпіталізували до лікарні. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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