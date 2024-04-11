Причини автопригоди на території Збаразької громади встановить слідство

З тілесними ушкодженнями та в церебральній комі до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 47-річного чоловіка. Потерпілий керував автівкою та потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 10 квітня близько 14:35 у селі Чернихівці. Водій автомобіля ВАЗ 21099 не впорався з керуванням, допустив з’їзд з проїжджої частини дороги та зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем “VOLVO”. На момент ДТП в іномарці не було ні водія, ні пасажирів. Трави отримав лише кермувальник ВАЗу.

У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу.