У Збаражі школяр потрапив під колеса авто

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги 9 квітня госпіталізувала малолітнього пішохода. Десятирічного хлопчика збив автомобіль.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що аварія трапилася у Збаражі о 8:35.

За попередньою інформацією, хлопчик раптово вибіг на дорогу за межами пішохідного переходу, а водій автомобіля «Mitsubishi Galant» не встиг вчасно зупинитися і, гальмуючи, травмував його.

Кермувальник пройшов освідчення та здав кров для перевірки на вміст алкоголю. Він був тверезий. Дитину залишили у медзакладі. Триває перевірка.