На Тернопільщині в результаті ДТП важкі травми отримав 26-річний чоловік

Двоє людей отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 27 березня близько 23:00 в селі Колиндяни.

На місце пригоди виїжджала бригада екстреної медичної допомоги та слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій мотоцикла “Lifan LF200-10S” разом із пасажиром не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в кам’яну огорожу. Обоє були без шоломів.

У результаті удару 26-річного чоловіка бригада швидкої забрала до лікарні із важкими тілесними ушкодженнями. Госпіталізували до медзакладу і іншого учасника автопригоди.

Слідчі встановлюють причини ДТП, а також особу, яка керувала мототранспортом.

Даний факт працівники поліції внесли до ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.