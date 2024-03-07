У Тернополі в тролейбусі травмувалася жінка

До лікарні з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості госпіталізували 69-річну жительку обласного центру. Травми вона отримала в результаті падіння в тролейбусі.

На місці події працювали слідчі. За попередньою інформацією, потерпіла – кондуктор в громадському транспорті. Шостого березня водій електротранспорту марки Škoda 15Tr, виїжджаючи з зупинки на вулиці Київська в напрямку Тарнавського, застосував екстрене гальмування. Кермувальник каже, що зробив так, аби уникнути удару з автівкою, яка проїжджала повз.

У результаті різкої зупинки кондуктор тролейбуса не втрималася та впала. Інші пасажири травм не отримали.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.