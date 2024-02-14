Оперативники Тернополя встановили особу водія-втікача

Особу чоловіка, причетного до дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Злуки у Тернополі, встановили.

Нагадаємо, що 13 лютого батьки разом із малолітнім сином переходили дорогу на пішохідному переході. Хлопчика везли на візочку-велосипеді і дитина потрапила під колеса авто.

У ході перевірки з’ясувалося, що автомобілем марки “Hyundai i30″ керував житель Тернополя 1991 року народження. Після ДТП чоловік залишив автомобіль у своєму дворі, а сам переховувався за межами міста.

14 лютого він прийшов до поліції та в усьому зізнався. Тернополянин каже, що залишив місце аварії, бо злякався. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.