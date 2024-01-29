Тридцять систем термінового виклику поліції встановлені в публічних місцях на Тернопільщині

Система термінового виклику поліції – це соціальний проєкт Департаменту поліції охорони, що реалізовується з метою профілактики вуличної злочинності й дає правоохоронцям змогу оперативно реагувати на порушення громадського порядку.

Будь-хто, наразившись на небезпеку чи ставши учасником або свідком правопорушення, може якнайшвидше викликати поліцію.

Системи її термінового виклику встановлені на Тернопільщині за такими адресами:

* м. Бучач, вул. Шухевича, 35, аптека «Фармако»;

* м. Бережани, вул. Руська, 7, магазин «Ювелірні вироби»;

* м. Борщів, вул. Кондри, 3, автобусна станція;

* м. Борщів, вул. Шевченка, 9, краєзнавчий музей;

* м. Гусятин, вул. Тернопільська, 5, магазин «Акумуляторний супермаркет»;

* м. Гусятин, просп. Незалежності, 18, фотосалон «Коніка»;

* м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 2, магазин «Підзамче»;

* м. Збараж, вул. І. Франка, 14, магазин «Сім 23»;

* м. Збараж, вул. Чорновола, 47 Б, магазин «Економмаркет»;

* м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 13, управління освіти Зборівської міської ради;

* м. Козова, вул. М. Грушевського, 12, автобусна станція;

* м. Кременець, вул. Дубенська, 132, магазин «Сім 23»;

* м. Монастириськ, вул. Гетьмана Сагайдачного, 2, сектор поліцейської діяльності;

* м. Підгайці, Майдан Незалежності, 5, магазин «Діадема»;

* м. Підгайці, вул. А. Міцкевича, 8, сектор поліцейської діяльності;

* м. Теребовля, вул. Шевченка, 8, Теребовлянська міська рада;

* м. Тернопіль, вул. Торговиця, 7, автобусна станція;

* м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 4, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 1, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Миру, 5, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Захисників України, 5, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Вільхова, 11 а, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Злуки, 37, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 2, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Бандери, 90, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Просвіти, 19, магазин «7-23»;

* м. Чортків, вул. Володимира Великого, 14, магазин «Європа»;

* м. Чортків, вул. Шевченка, 12, магазин «Сім’я»;

* м. Чортків, вул. С. Бандери, 54/3, магазин «Галя Балувана»;

* м. Чортків, вул. Копичинецька, 22 б, магазин «Тютюн».

Загалом у Тернопільській області на об’єктах різного функціонального призначення встановлено понад 550 систем термінового виклику поліції.

Детальніше – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області