Пішохід потрапила під колеса автомобіля у Тернополі

Про аварію та травмовану матір на лінію “102″ повідомив 23 річний тернополянин. На місце ДТП виїжджали слідчі.

За попередньою інформацією, автопригода трапилася на вулиці Лесі Українки близько 8:00 9 січня. Водій автомобіля “ВАЗ” на пішохідному переході збив жінку 1970 року народження. Її з травмами доправили до лікарні, але не госпіталізовували.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Шановні пішоходи, пам’ятайте, що взимку на засніжених автошляхах зчеплення шин з дорогою під час ожеледиці знижується в 4-5 разів. Це означає, що швидка зупинка автомобіля просто неможлива. Тому перш ніж переходити проїжджу частину, переконайтеся в тому, що транспорт встигає загальмувати та зупинитися!

Погіршення погодних умов вимагає й підвищеної уваги від водіїв. Водіння під час ожеледиці не терпить помилок. Якщо за доброї погоди водій зобов’язаний бути уважним на сто відсотків, то на слизькому полотні – на всі двісті!