Водіям та пішоходам під час погіршення погодних умов варто бути обережними на дорозі

Морози, сніг та ожеледь на дорогах – причина того, що автівки не можуть вчасно загальмувати. Тому пішоходам варто бути уважними та обережними, переходити дорогу лише після того, як переконаєтеся, що транспортний засіб зупинився.

Під колеса автомобіля «Nissan X-Trail» потрапила 31 – річна жінка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 січня близько 19:00 у селищі Дружба. Чоловік, паркуючи автівку у дворі будинку, не переконався в безпечному русі й, рухаючись заднім ходом, збив сестру.

Жінку з численними переломами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до хірургічно-травматологічного відділення.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР відповідно до частини 1 ст. 286 КК України.