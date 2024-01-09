У 2023 році поліцейські Тернопільщини виявили на дорогах області майже 3200 нетверезих водіїв

Загалом за минулий рік працівники поліції оформили 148 774 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами.

У 2023 році на дорогах Тернопільщини сталося 2 547 дорожньо-транспортних пригод. З них 565 – із потерпілими, в яких 76 людей загинули та 719 – отримали травми.

261 ДТП вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. У результаті цих автопригод травми отримали 38 осіб. Також минулого року 99 аварій трапилося за участю пішоходів.

Основні причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та недотримання дистанції.

Минулого року поліцейські виявили на дорогах Тернопільщини 3 194 осіб, котрі сіли за кермо у стані сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року доведеться сплатити суму вдвічі більшу.

Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, зважаючи на складні погодні умови. Водії не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції та інтервалу, уникайте екстреного гальмування, різких поворотів керма та маневрів. Пішоходам теж варто бути пильними та переходити дорогу лише у дозволених місцях.