Водієві, який вчинив ДТП та втік, обрали запобіжний захід

2,48 проміле алкоголю в крові – результати освідчення водія автомобіля “Crerry Tiggo”, який залишив місце ДТП.

Чоловік ще 31 грудня близько 12:25 на вулиці Лесі Українки збив жінку, а після цього з місця аварії втік. Потерпіла залишилася на дорозі в безпорадному стані. Очевидці викликали поліцію та швидку. Жінку з переломами, подряпинами та саднами госпіталізували до лікарні.

Через годину після автопригоди працівники управління патрульної поліції встановили місцеперебування втікача. 50-річний водій ховався у дворах будинку в центрі міста.

Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Тернополянину оголосили підозру згідно із частиною 1 статті 286-1 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри й згідно з статтею 135 (залишення в небезпеці) ККУ. Триває слідство.