На Теребовлянщині не розминулися рейсовий автобус та легкове авто

Вісім потерпілих, але кількість може бути й більшою – це наслідки автопригоди, яка трапилася 3 січня близько 12:20 в селі Кровинка. На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та працівники служби надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “Volkswagen Passat” на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із мікроавтобусом “MercedesBenz”, який здійснював пасажирські перевезення за напрямком «Тернопіль- Кошилівці».

На момент аварії і в легківці, і в автобусі були пасажири. Наразі відомо про вісім потерпілих, але кількість травмованих може зростати, бо люди продовжують звертатися за меддопомогою.

Пасажирів та водія із “Volkswagen Passat” витягували з металевої пастки рятувальники.

Причини ДТП встановлять слідчі. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.