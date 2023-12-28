За час проведення «Мігранта» на Тернопіллі іноземці-порушники сплатили штрафів на понад ️172 тисячі гривень

З 4 грудня по 22 грудня, на Тернопіллі тривали комплексні профілактичні заходи з виявлення іноземців та осіб без громадянства, які нелегально перебувають в України під назвою «Мігрант».

За два тижні посадові особи міграційної служби до адміністративної відповідальності притягнули понад пів сотні іноземців та двох громадян України. Відтак, порушники сплатили штрафів на суму понад 172 тисячі гривень.

До слова, влітку цього року набрав чинності Закон України від 29.06.2023 №3196-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції», яким посилено штрафні санкції за порушення міграційного законодавства.

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