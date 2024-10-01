Майже 6 тисяч біометричних паспортів оформили на Тернопільщині у вересні

Підрозділи міграційної служби Тернопільщини у вересні оформили 2583 паспортів громадянина України у формі ID-картки та 3311 паспортів для виїзду за кордон. Попит на біометричні документи зменшився у порівнянні з літніми місяцями.

Зверніть увагу: під час відсутності електропостачання надання адміністративних послуг не здійснюється.

Актуальну інформацію щодо планових відключень можна знайти на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Також під час відсутності електропостачання можуть не працювати телефони для довідок у підрозділах.

Управління ДМС у Тернопільській області