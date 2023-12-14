Під колесами маршрутного автобуса загинув чоловік

Слизькі дороги – одна з причин дорожньо-транспортних пригод та травмування людей. Тому і водіям, і пішоходам потрібно бути уважними та обережними, не поспішати і їхати чи йти лише після того, як переконаєтеся у безпеці.

Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими зареєстрували працівники поліції 13 грудня на дорогах Тернопільщини.

Повідомлення на лінію “102″ надійшло від диспетчера ДСНС. Він сказав, що при виїзді з села Смиківці аварія з потерпілими.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що о 17:00 на ділянці дороги М-30 водійка автомобіля Mercedes-Benz С200, рухаючись у напрямку Хмельницького, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з Mercedes-Benz Atego, а після цього допустила зіткнення ще й з автомобілем VOLKSWAGEN Golf Plus.

У результаті удару травми отримали водій та пасажир з Mercedes-Benz С200 та водійка Golf Plus.

Аварія з летальними наслідками трапилася близько 17:50 поблизу села Гаї Шевченківські.

За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса марки ПАЗ 32054, який курсував сполученням Тернопіль – Стегниківці, здійснив наїзд на пішохода 1975 року. Пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.