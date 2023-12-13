На автовокзалі у Кременці водій автівки збив пішохода

12 грудня близько 7 ранку водій автомобіля “Славута” здійснив наїзд на перехожого.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілого з тілесними ушкодженнями забрала бригада швидкої. Проте чоловіка після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

Того ж дня о 14:30 ще одну автопригоду зареєстрували слідчі у Тернополі. Водій автомобіля “DAF”, рухаючись заднім ходом територією приватного підприємства та під’їжджаючи до завантажувальної рампи, зачепив чоловіка, який знаходився поруч. У результаті наїзду потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. Обставини події встановлюються.

У кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.