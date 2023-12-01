На засніженій дорозі біля села Трибухівці перекинувся автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 1 грудня близько 9:30.

У Чортківському районі, неподалік села Трибухівці, водій автомобіля Volkswagen Sharan не впорався з керуванням і в результаті цього автівка злетіла в кювет та перекинулася. До лікарні за меддопомогою звернувся і водій, і пасажир.

Кермувальника госпіталізували. Попередньо він тверезий. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.

Водії, будьте максимально обережними та уважними за кермом, враховуйте погодні та дорожні умови, дотримуйтеся дистанції та не перевищуйте швидкість. Пам’ятайте, що ваша безпека та безпека пасажирів чи пішоходів залежать від вашої уважності та відповідальності.