Погіршення погодних умов та “невидимість” перехожих – причина аварій

Дві автопригоди 28 листопада зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернопільської області. У результаті – четверо людей звернулися по медичну допомогу, а один чоловік загинув.

О 19:25 про дорожньо-транспортну пригоду на лінію “102″ повідомив водій маршрутного автобуса. Чоловік сказав, що зіткнувся із причіпом вантажного автомобіля “Volvo”.

На місце пригоди виїжджали працівники Чортківського районного відділу поліції. Як з’ясувалося, аварія трапилася на дорозі “Бучач–Чортків–Скала-Подільська” в селищі Заводське.

Водій “Mercedes-Benz 709″ не впорався з керуванням та допустив зіткнення із причіпом “Kogel SN 24″. На момент ДТП в салоні автобуса були пасажири. Кермувальник та троє з них звернулися по допомогу до лікарні. Двох людей госпіталізували.

Автопригода з летальними наслідками трапилася того ж вечора у селі Криве Скалатської громади. Неподалік зупинки громадського транспорту водій автомобіля “Mercedes-Benz Sprinter 519″ збив пішохода 1979 року народження. Від отриманих травм він помер. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.

Шановні водії та пішоходи, пам’ятайте про власну безпеку!

З настанням темної пори доби та погіршенням погодних умов ви повинні бути особливо уважними на дорозі. Пішоходи, носіть світловідбивальні елементи у темну пору доби та в умовах обмеженої видимості. Це допоможе кермувальникам вчасно вас помітити на дорозі.

Водії, не забувайте вмикати фари, дотримуйтеся швидкісного режиму та враховуйте погодні умови.

Пам’ятайте, безпека на дорозі – це відповідальність кожного з нас!