Житель Чортківського району постраждав у дорожньо-транспортній пригоді

У важкому стані до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 33-річного жителя Чортківського району. Травми чоловік отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про аварію, яка трапилася 27 листопада близько 13:30, на лінію “102″ повідомив черговий ДСНС. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи автомобілем JEEP “GRAND CHEROKEE” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та після цього зіткнувся з деревом.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.