Одна доба – чотири автопригоди, троє загиблих та троє травмованих

Порушення правил дорожнього руху – основна причина аварій, загибелі та травмування людей. І порушують ці правила не лише водії, але й пішоходи.

17 жовтня під колеса автомобілів потрапили двоє перехожих. У селі Підзамочок Чортківського району водій автомобіля “Opel” допустив наїзд на 24-річного чоловіка.

За попередньою інформацією, потерпілий вийшов із-за перешкоди на проїзну частину дороги, а кермувальник не встиг вчасно загальмувати. Чоловіка з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Переходила у невстановленому місці проїжджу частину дороги й жителька Теребовлі 1942 року народження. І як наслідок – вона потрапила під колеса “Mersedes-Bens Е220″. Жінку з переломами госпіталізували в травматологічне відділення.

У Хоросткові не розминулися два КамАЗи. Один із водіїв отримав травми обличчя. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що під час руху вантажівки намагалися роз’їхатися і від одного авто відірвалася металева труба з брезентом та влетіла у лобове скло другого транспортного засобу. Як результат – кермувальник отримав важкі тілесні ушкодження.

Аварія з летальними наслідками трапилася на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Водій вантажівки «VOLVO» виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із «TOYOTA CAMRY».

У результаті ДТП загинув водій та пасажир з легкового авто, а також пасажир із вантажівки. Кермувальника «VOLVO» затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують частину 3 статті 286 ККУ. По усіх аваріях триває слідство.