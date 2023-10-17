На Тернопільщині не розминулися два автомобілі

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими працівників Підволочиського відділення поліції №5 повідомив диспетчер служби надзвичайних ситуацій. Аварія трапилася 16 жовтня близько 22:50 на дорозі Збараж-Підволочиськ, поблизу села Староміщина.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля “Citroen Berlingo” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем “Volkswagen Golf”. У результаті аварії водія “Citroen” із численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.