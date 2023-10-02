У результаті ДТП на Тернопільщині загинув мотоцикліст

Двоє людей отримали травми, а 23-річний хлопець загинув у результаті дорожньо-транспортних пригод на дорогах Тернопільщини.

29 вересня близько 8:05 на лінію “102″ надійшло повідомлення про автопригоду на Збаражчині.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Chery», здійснюючи поворот лівору, допустив зіткнення із зустрічним авто марки “Volkswagen”.

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У ніч з 30 вересня на 1 жовтня на автодорозі Броди-Тернопіль перекинувся мотоцикліст. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали слідчі. Як з’ясувалося, 23-річний водій мотоцикла марки «VDV TEKKTN 250» їхав разом з однолітком. Проте не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Як наслідок – кермувальник загинув, а іншого хлопця з переломами госпіталізували до лікарні.

Обидві автопригоди поліціянти внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.