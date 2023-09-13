За добу у ДТП на Тернопільщині загинуло двоє осіб, а шестеро отримали травми

П’ять дорожньо-транспортних пригод трапилося 12 вересня на дорогах Тернополя та області. Для двох осіб аварії завершилися летально, шістьох з травмами доправили до лікарні.

Близько 8:30 водій автомобіля Deawoo Lanos на проспекті Злуки допустив наїзд на тернополянку 2003 року народження, яка знаходилася на пішохідному переході. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження.

За медичною допомогою близько 10 ранку до Теребовлянської лікарні звернувся житель села Млинська 1965 року народження. Чоловік сказав, що травми отримав того ж ранку у своєму селі. Він, рухаючись на велосипеді центральною дорогою, зіткнувся з іншим велосипедистом. Потерпілого з переломом госпіталізували.

П’янка за кермом стала причиною аварії у Тернополі. Близько 11:37 на перехресті вулиць Карпенка – С. Будного зіткнулося три автівки.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “ВАЗ-2108″ при виїзді на головну дорогу не врахував дорожню ситуацію й допустив зіткнення з автомобілем “Mitsubishi Outlander”. У результаті удару позашляховик відкинуло на інший автомобіль у “Ford Escort”. У результаті ДТП до лікарні звернулися пасажир “ВАЗу” та “Mitsubishi”.

На момент аварії кермувальник “ВАЗу” перебував у стані алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор зафіксував у крові чоловіка 1,3% алкоголю. Його затримали відповідно до статті 208 КПК.

З відкритим переломом ноги до дитячої лікарні потрапив чотирнадцятирічний хлопець. Травми неповнолітній отримав у аварії. Близько 16:00 у Тернополі на вулиці Рудницького водій автомобіля “Land Rover” допустив наїзд на велосипедиста.

Ще одну автопригоду зареєстрували слідчі на Чортківщині. На автодорозі “Татарів – Кам’янець-Подільський” житель Івано-Франківської області, керуючи автомобілем “Nissan Qashqai” не впорався з керуванням та допустив з’їзд в поле. Після цього авто перекинулося.

У результаті аварії двоє людей загинуло ще одного чоловіка бригада швидкої госпіталізувала до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини всіх автопригод встановлюють слідчі.