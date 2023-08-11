Поліцейські продовжують відвідувати дитячі табори та проводити профілактичні бесіди з школярами

Вберегти неповнолітніх від небезпеки та пояснити їм як діяти у надзвичайних ситуаціях – з такою метою співробітники поліції упродовж літніх канікул відвідують табори. Цього разу ювенальні поліцейські та кінологи зустрілися з дітьми, які відвідують денний табір при Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Співробітники сектору ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції нагадали школярам правила безпечної поведінки на дорозі, поблизу водойм, алгоритм дій під час отримання сигналу «Повітряна тривога» та розповіли, як поводитися при виявленні підозрілих предметів.

Діти жваво долучилися до обговорення різноманітних тем з поліцейськими, розпитували їх про роботу та цікаві випадки з службової діяльності. Малеча із захопленням спостерігала за тим, які команди вміє виконувати службовий собака Найк.

Зі слів заступниці директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Галини Якуб, безпека дітей завжди має бути на першому місці. З цією метою вони постійно співпрацюють з правоохоронцями та запрошують їх проводити профілактичні бесіди з вихованцями їхнього денного табору.

Наприкінці зустрічі діти сфотографувалися зі службовим собакою, а також отримали від поліцейських світловідбиваючі браслети, аби завжди бути помітними у темряві.