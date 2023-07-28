Четверо травмованих – результат аварій на Тернопільщині

Три дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилися у четвер, 27 липня. Четверо людей отримали травми.

На автодорозі Бучач-Чортків-Скала-Подільський, в межах села Трибухівці, під час обгону не розминулося два транспортних засоби. За попередньою інформацією, водій автомобіля “Volkswagen Passat” допустила зіткнення з гужовою підводою.

У результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада швидкої госпіталізувала пасажира з возу.

Про чергову аварію з потерпілими на лінію “102″ повідомив черговий лікар Козівської лікарні. Водій автомобіля “Skoda Octavia” не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив зіткнення з електроопорою. Травми отримав пасажир авто.

Поворот ліворуч у забороненому місці став причиною ще однієї автопригоди. ДТП трапилася на автодорозі “Стрий-Ізварине” в межах с. Підгороднє. Чоловік, керуючи автомобілем “Volkswagen Caddy”, та здійснюючи маневр повороту, врізався в “Hyundai Sonata”.

У результаті удару до лікарні потрапили пасажир “Volkswagen Caddy”, а також кермувальник та пасажир з іншого авто.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.