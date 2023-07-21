У Тернополі водій збив дитину та залишив місце аварії

Дві автопригоди зареєстрували працівники поліції 20 липня на автошляхах Тернополя та області. У обох аваріях є травмовані.

Повідомлення від чергового лікаря надійшло на лінію “102″ близько 12:00. Медик заявив, що до них після дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували чоловіка з тілесними ушкодженнями. На місце пригоди виїжджали слідчі відділення поліції №2 Ланівців.

Під час перевірки з’ясувалося, що потерпілий – водій трактора. Чоловік о 9:30, рухаючись ґрунтовою дорогою за селом Влащинці Кременецького району, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Жодних слідів, які б вказували на те, що трактор зіткнувся з іншим авто, немає.

З множинними саднами та ушкодженнями до дитячої лікарні доправили десятирічного тернополянина. Хлопчика на нерегульованому пішохідному переході в обласному центрі збив водій автомобіля “Dacia Logan”. Після наїзду водій не залишився на місці ДТП, а поїхав далі.

У ході проведених оперативно-розшукових дій працівники поліції встановили особу водія і його місцеперебування. Чоловік стверджує, що не зупинився, бо побачив, що хлопчик став та пішов далі.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Два факти слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.